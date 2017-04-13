Ученые обнаружили новую планету

Астрономы выяснили, что обнаруженный ранее в Солнечной системе объект DeeDee является сферической карликовой планетой. Об этом сообщается на сайте Phys.org, передает Лента.ру.
DeeDee был обнаружен осенью 2016 года с помощью 4-метрового телескопа «Бланко», установленного в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. С помощью этого инструмента проводят наблюдения в рамках проекта Dark Energy Survey, целью которого является изучение темной энергии. При этом удалось запечатлеть 12 процентов неба, что позволяет вести поиск различных объектов. Так, было выявлено около 1,1 миллиарда небесных тел, подавляющее большинство которых оказались галактиками.