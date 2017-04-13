После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит

Кириллический алфавит мешает Киргизии развивать технологии, является препятствием на пути модернизации страны. Об этом на заседании парламента страны заявил депутат от фракции партии «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, передает сайт газеты «Вечерний Бишкек».

«Кириллица — это наше интеллектуальное наследие и, естественно, мы будем пользоваться ей. Но мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам; это требование времени и развития технологий», — заявил Иманалиев.

Он добавил, что для безболезненного перехода на латиницу в республике уже сейчас нужно начинать переучивать филологов.

Днем ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу.