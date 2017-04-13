Еще одного журналиста приговорили к смертной казни

Суд в йеменской столице Сане приговорил к смерти местного журналиста, уличенного в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, Яхья Абдулракиб аль-Джубайхи в 2010 году сам пошел на контакт с саудовским посольством в Сане. Мужчина передал дипломатам информацию о военной, политической и экономической обстановке в Йемене. Ежемесячно за эти сведения он получал 1,2 тысячи долларов.

Профсоюз журналистов Йемена уже назвал приговор «неконституционным и незаконным, возвращающим Йемен в эру тоталитаризма и деспотизма и сеющим ужас среди журналистов».