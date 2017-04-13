Подписаться на уведомления
 

Еще одного журналиста приговорили к смертной казни

 

Суд в йеменской столице Сане приговорил к смерти местного журналиста, уличенного в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, Яхья Абдулракиб аль-Джубайхи в 2010 году сам пошел на контакт с саудовским посольством в Сане. Мужчина передал дипломатам информацию о военной, политической и экономической обстановке в Йемене. Ежемесячно за эти сведения он получал 1,2 тысячи долларов.

Профсоюз журналистов Йемена уже назвал приговор «неконституционным и незаконным, возвращающим Йемен в эру тоталитаризма и деспотизма и сеющим ужас среди журналистов».

411 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 15° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Евродепутат вступает в ряды оккупационной армии Карабаха вызов Азербайджану
Еще одного журналиста приговорили к смертной казни
После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит
Ученые обнаружили новую планету
Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»
ИГИЛ готовит новые теракты в Турции
Путин созвал Совбез
НАТО дорожит Азербайджаном
Министр Натик Алиев обеспокоен И жалуется послу США
Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает
Вагит Алекперов удержал свои бензоколонки в России Признание на встрече с Путиным
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Дональд Трамп: «Между США и Россией все будет отлично»
Минналогов ищет деньги и нарушителей
В Азербайджане христиане начинают богослужения
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос
Манат снова укрепился
AzImport увековечил память героя-разведчика в Гусаре
Пол-Баку остался без газа почти неделю
Евросуд не признал государство виновным в убийстве Эльмара Гусейнова не наш вердикт
Рубль стремительно укрепляется
Министр спорта Беларуси: «Главная задача – не гнаться за Баку»
Азербайджанская армия начинает масштабные учения Десятки тысяч солдат и сотни танков
Суд не удовлетворил жалобу Лапшина
В НАТО не комментируют новый удар по Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться