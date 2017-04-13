Депутат Европарламента Франк Энгель, объявленный Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск за неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил, что готов воевать против Азербайджана.

Haqqin.az уже сообщал о том, что Энгель планирует жениться на карабахской армянке и сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе. После информации, опубликованной haqqin.az, тему подхватили армянские СМИ, назвавшие имя пассии депутата. Это – Татев Манукян, которая сейчас живет в Брюсселе. На своей странице в фейсбуке она опубликовала фото с Энгелем, рассказав историю своей любви.

«Это было после апрельской четырехдневной войны, когда после наших бурных обсуждений Франк сказал: «Азербайджанцы не получат ни единого миллиметра земли, если даже я буду вынужден надеть военную форму», - написала Манукян.

Она признается, что от этих слов у нее побежали мурашки по коже, и это произвело на нее большее впечатление, чем признание в любви.

«Именно во время апрельской войны я поняла, что защитники границ не только те, кто служит в армии. Мы все невольно, сознательно и подсознательно готовы надеть эту форму в любой момент», - продолжила она.

Сообщается, что они планируют пожениться летом 2017 года.