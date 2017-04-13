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Если народ Турции откажет Эрдогану, будет новый референдум

 

Власти Турции могут повторно провести референдум, если граждане 16 апреля проголосуют против расширения полномочий президента.

«Я не думаю, что предложенная модель имеет недостатки. Но если будут выявлены какие-либо недостатки, мы, возможно, рассмотрим их и снова устроим голосование», — пояснил советник главы государства Мехмет Учум.

По его словам, не исключено проведение нового референдума, передает Bloomberg.

Однако в случае провала голосования «никто не скажет, что система устройства государства хороша и ее следует оставить», добавил Учум.

Поправки в Конституцию, вынесенные на голосование, предполагают упразднение должности премьер-министра и наделение дополнительными полномочиями президента. Он станет главой правительства, получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент. Также поправки предусматривают проведение в 2019 году президентских и парламентских выборов.

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