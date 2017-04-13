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Башар Асад: «Россия не успела предупредить нас об американском ударе»

 

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия не могла предупредить Сирию о ракетном ударе США, так как сама узнала о нем за "несколько минут" или даже после.

США в ночь на 7 апреля нанесли по приказу президента Дональда Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб. Дамаск назвал эти обвинения сфабрикованными.

"Они не предупредили нас, потому что у них не было на это времени, так как американцы позвонили им, возможно, за несколько минут до удара, или, как некоторые говорят, после удара", — заявил Асад в интервью агентству Франс Пресс, отвечая на вопрос о том, предупредила ли РФ Дамаск об ударе США.

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