Савченко создала собственную политическую партию

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко создала собственную партию, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к руководству политической силы.
Новая организация получила название "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд состоялся в четверг в отеле "Козацкий" в центре столицы. На нем Савченко избрали главой партии.
В конце декабря 2016 года народный депутат объявляла о создании движения РУНА, которое будет добиваться децентрализации Украины. Она пообещала, что со временем РУНА станет политической силой. Однако позже общественная платформа приняла решение прекратить сотрудничество с Савченко из-за разногласий.