Подписаться на уведомления
 

Савченко создала собственную политическую партию

 

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко создала собственную партию, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к руководству политической силы.

Новая организация получила название "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд состоялся в четверг в отеле "Козацкий" в центре столицы. На нем Савченко избрали главой партии.

В конце декабря 2016 года народный депутат объявляла о создании движения РУНА, которое будет добиваться децентрализации Украины. Она пообещала, что со временем РУНА станет политической силой. Однако позже общественная платформа приняла решение прекратить сотрудничество с Савченко из-за разногласий.

 

261 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 15° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Белоруссия полностью погасила долги за газ
США применили сверхмощную бомбу в Афганистане
Новый взрыв в Петербурге
Межбанк начал 2017 год с прибылью
Савченко создала собственную политическую партию
Башар Асад: «Россия не успела предупредить нас об американском ударе»
Если народ Турции откажет Эрдогану, будет новый референдум
Евродепутат вступает в ряды оккупационной армии Карабаха вызов Азербайджану
Еще одного журналиста приговорили к смертной казни
После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит
Ученые обнаружили новую планету
Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»
ИГИЛ готовит новые теракты в Турции
Путин созвал Совбез
НАТО дорожит Азербайджаном
Министр Натик Алиев обеспокоен И жалуется послу США
Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает
Вагит Алекперов удержал свои бензоколонки в России Признание на встрече с Путиным
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Дональд Трамп: «Между США и Россией все будет отлично»
Минналогов ищет деньги и нарушителей
В Азербайджане христиане начинают богослужения
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос
Манат снова укрепился
AzImport увековечил память героя-разведчика в Гусаре
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться