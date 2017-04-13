Межбанк начал 2017 год с прибылью

Международный банк Азербайджана (МБА) завершил первый квартал 2017 года с прибылью в 90 миллионов манатов. Процентные и операционные доходы банка составили 218 миллионов манатов, а расходы – 136 миллионов манатов.

Кроме того, для увеличения доходов от банковской деятельности МБА пересмотрел стоимость товаров и услуг. Так, пересмотрены тарифы и процентные ставки по кредитам. В результате в отчетный период по сравнению с первым кварталом 2016 года операционные доходы увеличились на 24 процента, а процентные доходы по ритейл-кредитованию – на 11 процентов.

В течение квартала банк реализовал последовательные мероприятия по автоматизации бизнес-процессов и оптимизации расходов. Банк также приступил к оптимизации филиальной сети и реализации мероприятий по повышению эффективности использования человеческих ресурсов. Благодаря этим мерам банк смог в первом квартале этого года сэкономить 14 % или же 3,4 миллиона манатов административных расходов. В целом же в 2017 году МБА планирует сэкономить 48 миллионов манатов на административных расходах и 11 миллионов манатов на комиссионных расходах.

Банк проводит мероприятия, направленные на совершенствование структуры корпоративного управления, внутреннего надзора и системы управления рисками. В течение отчетного периода банк ужесточил кредитную политику, приостановил кредитование рискованных проектов, а кредиты были направлены на менее рискованные проекты. С целью улучшения качества кредитного портфеля была реорганизована работа с проблемными кредитами, в то же время началось применение новых подходов в работе с корпоративными клиентами.

МБА продолжает проведение оздоровительных мероприятий с целью исполнения обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года при поддержке Министерства финансов, Центрального Банка и Палаты надзора над финансовыми рынками.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.