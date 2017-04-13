Подписаться на уведомления
 

Межбанк начал 2017 год с прибылью

 

Международный банк Азербайджана (МБА) завершил первый квартал 2017 года с прибылью в 90 миллионов манатов. Процентные и операционные доходы банка составили 218 миллионов манатов, а расходы – 136 миллионов манатов.

Кроме того, для увеличения доходов от банковской деятельности МБА пересмотрел стоимость товаров и услуг. Так, пересмотрены тарифы и процентные ставки по кредитам. В результате в отчетный период по сравнению с первым кварталом 2016 года операционные доходы увеличились на 24 процента, а процентные доходы по ритейл-кредитованию – на 11 процентов.

В течение квартала банк реализовал последовательные мероприятия по автоматизации бизнес-процессов и оптимизации расходов. Банк также приступил к оптимизации филиальной сети и реализации мероприятий по повышению эффективности использования человеческих ресурсов. Благодаря этим мерам банк смог в первом квартале этого года сэкономить 14 % или же 3,4 миллиона манатов административных расходов. В целом же в 2017 году МБА планирует сэкономить 48 миллионов манатов на административных расходах и 11 миллионов манатов на комиссионных расходах.

Банк проводит мероприятия, направленные на совершенствование структуры корпоративного управления, внутреннего надзора и системы управления рисками.  В течение отчетного периода банк ужесточил кредитную политику, приостановил кредитование рискованных проектов, а кредиты были направлены на менее рискованные проекты. С целью улучшения качества кредитного портфеля была реорганизована работа с проблемными кредитами, в то же время началось применение новых подходов в работе с корпоративными клиентами.

МБА продолжает проведение оздоровительных мероприятий с целью исполнения обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года при поддержке Министерства финансов, Центрального Банка и Палаты надзора над финансовыми рынками.  

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

277 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 15° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Белоруссия полностью погасила долги за газ
США применили сверхмощную бомбу в Афганистане
Новый взрыв в Петербурге
Межбанк начал 2017 год с прибылью
Савченко создала собственную политическую партию
Башар Асад: «Россия не успела предупредить нас об американском ударе»
Если народ Турции откажет Эрдогану, будет новый референдум
Евродепутат вступает в ряды оккупационной армии Карабаха вызов Азербайджану
Еще одного журналиста приговорили к смертной казни
После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит
Ученые обнаружили новую планету
Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»
ИГИЛ готовит новые теракты в Турции
Путин созвал Совбез
НАТО дорожит Азербайджаном
Министр Натик Алиев обеспокоен И жалуется послу США
Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает
Вагит Алекперов удержал свои бензоколонки в России Признание на встрече с Путиным
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Дональд Трамп: «Между США и Россией все будет отлично»
Минналогов ищет деньги и нарушителей
В Азербайджане христиане начинают богослужения
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос
Манат снова укрепился
AzImport увековечил память героя-разведчика в Гусаре
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться