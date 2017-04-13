Новый взрыв в Петербурге

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге взорвалась бомба, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в региональном управлении МВД. Официально эту информацию не подтверждали.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Одоевского один человек пострадал, ему оторвало руку», - сказал собеседник агентства.

По данным издания, на месте находятся сотрудники полиции.

О взрыве сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки. Взрыв случился на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Чернышевского на проспекте Кима, 4.