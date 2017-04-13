Россия выдворяет "вора в законе"

Суд принял решение о выдворении с территории России 52-летнего уроженца Закавказья, известного в криминальных кругах как Шалико Тбилисский. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

После истечения срока наказания за ранее совершенное им преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), мужчина был задержан и помещен в центр временного содержания иностранцев во Владимирской области, где и находится в настоящее время.