Подписаться на уведомления
 

Россия выдворяет "вора в законе"

 

Суд принял решение о выдворении с территории России 52-летнего уроженца Закавказья, известного в криминальных кругах как Шалико Тбилисский. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

После истечения срока наказания за ранее совершенное им преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), мужчина был задержан и помещен в центр временного содержания иностранцев во Владимирской области, где и находится в настоящее время.

2131 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 15° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Пять миллионов за похищенного азербайджанца
Берлускони продал «Милан» китайцам
Эрдоган: "Мы не позволим создать новое государство у наших границ"
Начинающего журналиста забили до смерти за богохульство
Первый канал отказался транслировать "Евровидение"
Россия выдворяет "вора в законе"
Белоруссия полностью погасила долги за газ
США применили сверхмощную бомбу в Афганистане
Новый взрыв в Петербурге
Межбанк начал 2017 год с прибылью
Савченко создала собственную политическую партию
Башар Асад: «Россия не успела предупредить нас об американском ударе»
Если народ Турции откажет Эрдогану, будет новый референдум
Евродепутат вступает в ряды оккупационной армии Карабаха вызов Азербайджану
Еще одного журналиста приговорили к смертной казни
После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит
Ученые обнаружили новую планету
Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»
ИГИЛ готовит новые теракты в Турции
Путин созвал Совбез
НАТО дорожит Азербайджаном
Министр Натик Алиев обеспокоен И жалуется послу США
Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает
Вагит Алекперов удержал свои бензоколонки в России Признание на встрече с Путиным
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться