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Первый канал отказался транслировать "Евровидение"

 

Первый канал заявил об отказе от трансляции конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала. Как передает Лента.ру, отказ связан с тем, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой.

«Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе (…) Самойловой», — говорится в сообщении телеканала.

О возможном отказе от трансляции мероприятия ранее сообщил корреспондент ВГТРК. Тогда на Первом канале предпочли не комментировать информацию о том, что показывать «Евровидение» «никто не будет».

«Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», — отмечает телеканал.

Служба безопасности Украины закрыла российской певице въезд в страну 22 марта из-за того, что Самойлова посетила Крым в 2015 году. СБУ расценила подобные действия как нарушение госграницы.

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