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Начинающего журналиста забили до смерти за богохульство

 

В Пакистане студента до смерти забили за богохульство прямо в кампусе университета. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Пешавар. По информации полиции, 10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп. Стоящие вокруг студенты смотрели на происходящее, не пытаясь помочь Хану, и снимали избиение на смартфоны. После того, как Машал Хан скончался, убийцы попытались сжечь тело.

Полиция задержала нападавших. На допросе они объяснили, что разозлились на Хана из-за того, что он распространял богохульный контент в соцсетях, но не смогли указать, какое именно сообщение вызвало их ярость. Преподаватели Хана, учившегося на журналиста, рассказали, что он часто критиковал политическую систему страны, но никогда не касался религиозных вопросов.

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