Берлускони продал «Милан» китайцам

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продал футбольный клуб «Милан» китайской компании.

Как сообщает пресс-служба ФК, принадлежащая экс-политику фирма Fininvest продала 99,93% акций клуба китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux. Сумма сделки составила 740 млн евро, при этом 220 млн евро будут направлены на погашение долгов «Милана».

Берлускони приобрел «Милан» в 1986 году. С тех пор команда восемь раз выигрывала чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь раз Суперкубок страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и один раз клубный чемпионат мира.

Однако в последние годы результаты «Милана» довольно скромны. Выиграть «серию А» «Милану» удалось в 2011 году, тогда же он взял и Суперкубок Италии. В последнем розыгрыше футбольного чемпионата Италии «Милан» занял только седьмое место, в третий раз подряд оставшись без еврокубков.