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Путин и Эрдоган обсудили Сирию

 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, эта тема обсуждалась", - сказал он, отвечая на вопрос, шла ли речь о недавнем инциденте с химическим оружием в Сирии.

Также отмечается, что президенты двух стран высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного расследования инцидента с химическим оружием в Сирии, произошедшего 4 апреля. 

Путин и Эрдоган выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по укреплению перемирия в Сирии.

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