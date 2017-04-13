Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, эта тема обсуждалась", - сказал он, отвечая на вопрос, шла ли речь о недавнем инциденте с химическим оружием в Сирии.

Также отмечается, что президенты двух стран высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного расследования инцидента с химическим оружием в Сирии, произошедшего 4 апреля.

Путин и Эрдоган выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по укреплению перемирия в Сирии.