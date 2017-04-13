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Северная Корея вновь пригрозила атаковать США

 

Северокорейские власти знают о планах США нанести превентивный удар по ядерным объектам страны и готовы на него ответить. Такое заявление сделал полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев на мероприятии в честь Дня Солнца — дня рождения Ким Ир Сена.

По его словам, «США и их южнокорейские марионетки развернули действия с целью ликвидировать наш полуостров, свергнуть нашего лидера и нанести удар по ракетным и ядерным объектам страны».

«Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил, и если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокаторов», — отметил дипломат, пишет «Интерфакс».

При этом он добавил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Москвой.

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