Стражи порядка Лиона смогли освободить газон стадиона «Стад де Люмьер» от болельщиков местного клуба. Делегат УЕФА принял решение, что матч состоится сегодня.
Игра началась.
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Перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Европы в Лионе произошли инциденты между французской полицией и болельщиками «Бешикташа».
По итогам столкновений за пределами стадиона несколько турецких фанатов получили ранения. Полиция для усмирения гостей использовала слезоточивый газ.
Около стадиона возникли стычки между фанатами двух команд. Они перенеслись и на трибуны. А перед самым началом матча турецкие болельщики стали бросать петарды в фанатов «Лиона», из-за чего те выбежали на поле.
Состоится ли сегодня матч – пока неизвестно.