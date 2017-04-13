Стражи порядка Лиона смогли освободить газон стадиона «Стад де Люмьер» от болельщиков местного клуба. Делегат УЕФА принял решение, что матч состоится сегодня.

Игра началась.

* * *

Перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Европы в Лионе произошли инциденты между французской полицией и болельщиками «Бешикташа».

По итогам столкновений за пределами стадиона несколько турецких фанатов получили ранения. Полиция для усмирения гостей использовала слезоточивый газ.

Около стадиона возникли стычки между фанатами двух команд. Они перенеслись и на трибуны. А перед самым началом матча турецкие болельщики стали бросать петарды в фанатов «Лиона», из-за чего те выбежали на поле.

Состоится ли сегодня матч – пока неизвестно.