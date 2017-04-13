Грузия назвала визит Лаврова в Абхазию «провокацией»

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе расценивает запланированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию как «провокационный шаг», передает Грузия-онлайн.
«Мы видим, что Россия продолжает провокационные шаги и действия. К сожалению, визит главы МИД России не первый в оккупированные регионы. Это полное игнорирование международного права, международных норм и принципов. Разумеется, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта», - заявил Михаил Джанелидзе.