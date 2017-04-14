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Россия не примет участие в "Евровидении"

 

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не примет участие в «Евровидении-2017». Как передает РИА Новости, соответствующее заявление размещено на сайте музыкального конкурса.

Представители организации подчеркивают, что «пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии». Российской участнице Юлии Самойловой было предложено выступить по видеомосту. Кроме того, члены оргкомитета указывали на возможность замены артиста.

«К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс «Евровидение-2017″. Это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого», — сказано в заявлении.

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