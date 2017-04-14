Брат командира КСИР попал под санкции США

Американские власти ввели санкции против брата одного из командиров элитного подразделения вооруженных сил Ирана «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР).

Сохраб Сулейман попал в «черный список» за причастность к пыткам заключенных в тюрьмах Ирана, сообщает Reuters. Теперь активы Сулеймана в США будут заморожены, а гражданам страны запрещено проводить с ним сделки.

По данным министерства финансов США, Сулеймани работает в офисе отвечающего за безопасность в иранских тюрьмах чиновника.

Брат Сулеймани Касем руководит отделением «эль-Кудс» КСИР, отвечающим за операции «стражей» за пределами Ирана. При этом Касем Сулеймани также находится в санкционном списке США.