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Брат командира КСИР попал под санкции США

 

Американские власти ввели санкции против брата одного из командиров элитного подразделения вооруженных сил Ирана «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР).

Сохраб Сулейман попал в «черный список» за причастность к пыткам заключенных в тюрьмах Ирана, сообщает Reuters. Теперь активы Сулеймана в США будут заморожены, а гражданам страны запрещено проводить с ним сделки.

По данным министерства финансов США, Сулеймани работает в офисе отвечающего за безопасность в иранских тюрьмах чиновника.

Брат Сулеймани Касем руководит отделением «эль-Кудс» КСИР, отвечающим за операции «стражей» за пределами Ирана. При этом Касем Сулеймани также находится в санкционном списке США.

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