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В Баку суд над армянским шпионом эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Предварительное следствие по делу арестованного в Азербайджане гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова завершилось.

По завершении следствия дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и поступило в производство судьи Самира Алиева.

Подготовительное судебное заседание назначено на 26 апреля.

Как заявил адвокат Уелданова Губад Салаев, его подзащитный не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых против него обвинений и готов доказать свою невиновность на суде. Вместе с тем адвокат юрист, что Уелданов не имеет жалоб на условия содержания.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов.

После задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены: «Его настоящая фамилия Галустян. В Баку он был арестован за то, что будто бы шпионил в пользу Армении».

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