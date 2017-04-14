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Азербайджан и Евросоюз ведут переговоры об отмене виз

Автор: Отдел информации 

В рамках сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом самым обсуждаемым вопросом сегодня является отмена виз для посещения ЕС гражданами нашей страны, напомнил haqqin.az  глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Подчеркнув, что с 2013 года между Азербайджаном и ЕС установлен упрощенный визовый режим, сотрудник МИДа сообщил о предстоящем в конце апреля в Баку первого раунда переговоров относительно нового соглашения о стратегическом партнерстве между самой влиятельной европейской организацией и нашей страной.

Для участия в переговорах в Азербайджан прибудет делегация ЕС во главе с директором по вопросам «Восточного партнерства», сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.

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