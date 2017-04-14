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Рывок Азербайджана в туризме Не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Азербайджан совершил рывок в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма, подготовленном Всемирным экономическим форумом, попав в первую тройку стран, сделавших наибольший рывок в рейтинге.

На первом месте по этому показателю оказалась Япония, улучшившая показатели на 6,9% в сравнении с позапрошлым годом и совершив скачок на 5 пунктов. На втором месте оказался Азербайджан – 6,36% и скачок на 13 пунктов и на третьем – Таджикистан с ростом в 5,27% и скачком на 12 пунктов.

Что касается общих позиций, то Азербайджан занимает 71-е место, Россия - 43-е, Казахстан – 81-е, Украина – 88-е, Таджикистан – 107-е, Кыргызстан - 115-е.

Армения оказалась на 84-м месте, улучшив свои показатели на 5 пунктов по сравнению с 2015 годом. А вот Грузия смогла продвинуться всего на одну позицию за два года, заняв 70-е место. Иными словами, если верить исследованию Всемирного экономического форума, Азербайджан и Грузия практически сравнялись по туристической привлекательности для иностранных гостей.

Рейтинг самых гостеприимных стран мира под названием The Travel and Tourism Competitiveness Всемирный экономический форум (WEF) обнародует раз в два года. Анализируются различные факторы, которые влияют на сектор туризма и вносят вклад в развитие страны и ее конкурентоспособность.

В этом году первое место заняла Испания, благодаря сочетанию культурных и природных достопримечательностей, хорошей туристической инфраструктуры и авиасообщению. На втором месте Франция. Третью строчку занимает Германия.

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