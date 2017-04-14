Лучше поздно, чем никогда. Это про признание идеологами движения «Миацум» краха собственных идей, целей, лозунгов. Само слово «миацум» переводится с армянского как «воссоединение», теперь же оно почему-то стало означать именно воссоединение Армении с исконно азербайджанскими землями Карабаха. Еще в октября 1987 года на митингах в Ереване, якобы посвященных экологическим проблемам, прозвучали требования передачи Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана Армянской ССР. Потом этот призыв все назойливее, причем уже в виде требования, повторялся в многочисленных обращениях к советскому руководству.

Одним из первых идеологов и пропагандистов движения «Миацум» был политолог Игорь Мурадян. И вот теперь, когда с начала провокации с присоединением соседских земель минуло почти 30 лет, этот самый политолог, не признавая личной вины в развязывании карабахского конфликта, сетует на кошмарное положение в котором оказалась вся Армения.

«О Южном Кавказе уже никто не говорит, он никого не интересует: сожалею, но Армении больше не существует, Армения впредь – не суверенное государство, а всего лишь часть России», – в беседе с Первым Информационным сказал Мурадян. Он считает, что через некоторое время вопрос суверенитета Армении будет поднят в ООН – «являемся ли мы суверенным государством, являемся ли мы другом западного мира или все же противником НАТО и США? И тогда уже будет поздно, все будет потеряно…»

Армянский политолог со всей ответственностью заявляет, что сегодня время работает против Армении, которую сейчас интересуют только парламентские выборы. А Конституция Армении была изменена лишь для того, чтобы эта страна впала в еще большую зависимость от России. Такое вот признание.

Горькое, ведь Мурадян уже стар и не очень здоров. Он, безусловно, мечтал видеть Армению совсем иной: как минимум - самым развитым государством региона, как максимум - жемчужиной Южного Кавказа. Он грезил реально самостоятельной, независимой Арменией, в составе которой должны будут все оккупированные районы Азербайджана.

Но этого не случилось. Армения все больше сползает к самым задворкам Южного Кавказа, она в стороне от всех важных и перспективных международных проектов региона – как уже задействованных, так и будущих. И все это по причине претворения в жизнь именно той политики – оккупационной, антиазербайджанской - на которой настаивал Мурадян три десятка лет назад. Таких, как он, тогда в Армении было много, и все они в те времена были в эйфории. Они не слышали и не слушали доводов тех экономистов и политиков, кто предупреждал, что вся эта идея в конечном счете обернется большими бедами для самой Армении.

В итоге Мурадян и иже с ним только сейчас с неким изумлением, отказываясь верить в изначальную невозможность иного развития ситуации, отмечают, что Армения лишена и реальной независимости, и перспектив развития. Отрицать все это уже невозможно - страна на глазах обезлюдевает и у нее нет экономического потенциала, чтобы выбраться из ямы, куда загнали ее мурадяны и балаяны с их притязаниями на земли Азербайджана.

Ни одно государство мира не признало независимость Нагорного Карабаха. Никто не признает «выборов», периодически проводимых на оккупированных территориях. При этом все и везде выступают за территориальную целостность Азербайджана. Даже в ЕАЭС Армению приняли в ее советских границах, без включения оккупированных территорий, хотя официальный Ереван надеялся протащить туда и их.

Впрочем, и сама Армения так и не решилась не только присоединить к себе азербайджанскую НКАО, но и признать независимость «Арцаха». Не решилась потому, что прекрасно осознает, сколь губительными будут последствия этого шага.

Но процесс отрезвления армянского общества уже начался, процесс понимания того, что Армения оказалась в тупике. И его не остановить. А выход один: восстановление территориальной целостности Азербайджана, возврат беженцев на отчие земли, мирное сосуществование с нашей страной. И тогда будет и открытие турецко-армянской границы, и интеграция Армении в региональные процессы, и оживление ее экономики.

Другое дело, что у армянских националистов слишком долго происходит процесс осознания очевидного и неизбежного. Им понадобилось аж три десятка лет, чтобы признать то, о чем ныне говорит Игорь Мурадян. И если армянская сторона планирует еще столько же лет ходить по кругу, дабы в итоге согласиться на неизбежный возврат Азербайджану оккупированных территорий, то это беда и трагедия прежде всего Армении, ее народа. Это будут глупо потраченные годы, за время которых экономическая и политическая пропасть между нашими странами лишь углубится, из Армении сбегут еще больше граждан, а Карабах придет во все большее запустение…