Первый визит в Россию нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона оставил больше вопросов, чем дал ответов. Но при этом, похоже, и российское, и американское руководство вздохнуло с некоторым облегчением. Ведь накануне визита отношения между двумя странами, казалось, обострились до крайности.

Президент Трамп назвал сирийского лидера, которого поддерживает Россия - "животным". Президент Путин констатировал, что отношения с Америкой при новой администрации Белого дома "деградировали еще больше" (хотя всем казалось, что ниже, чем при Бараке Обаме они уже не упадут) и, кроме того, жестко раскритиковал союзников Америки по НАТО, которые по его словам "кивают как китайские болванчики", одобряя действия Вашингтона вместо того, чтобы дать трезвую оценку ситуации в Сирии.

Несколько нервозным было и начало встречи госсекретаря и министра иностранных дел России Сергея Лавров, когда последний чуть ли не криком осадил напористых американских журналистов, рвущихся задать ему вопросы. Неопределенности добавляло и то, что до последнего момента не было известно, примет ли Тиллерсона президент Путин. До этого пресс-служба Кремля неоднократно сообщала, что такой встречи в загруженной повестке президента России нет. Хотя, зная Путина, можно было ожидать, что унижать высокопоставленного гостя он не станет. Тем более, что на той встрече как предполагалось ранее должны были быть обсуждены детали встречи Путина и Трампа на саммите G20 в немецком Гамбурге в июля этого года.

И вот, около 6 часов вечера в среду стало ясно, что Путин примет Тиллерсона. Встреча продолжалась около двух часов (переговоры госсекретаря с Лавровым длилась чуть более 4 часов), но о чем беседовали в Кремле неизвестно. Более того, на сайте Кремля даже нет никаких фото или видео свидетельств этой встречи.

Асад пока будет жить

Каковы же главные результаты визита Тиллерсона? Ясно, что никакого прорыва во время бесед госсекретаря в Москве не произошло. Но его в нынешней ситуации и быть не могло. Тем не менее, можно констатировать: встреча прошла лучше, чем ожидалось. Глава МИД России назвал переговоры в Москве со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном «обстоятельными и откровенными».. Дональд Трамп также положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента в Москве. По его словам, встреча прошла лучше, чем он ожидал. Тем не менее он призвал оценить их результаты в долгосрочной перспективе.

Российская газета "Коммерсантъ" считает, что сближения позиций на этих переговорах "достичь не удалось, но стороны договорились хотя бы начать движение в этом направлении". Осторожный оптимизм выражает и американская газета The New York Times. "Сдержанный и осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева, - утверждает она.- Так, Лавров подтвердил, что Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с "Исламским государством".

Вероятно, это было больше, чем ожидал госсекретарь. Он с самого начала прибег к успокаивающему подходу, и его формулировки на пресс-конференции наводят на мысль, что он и Лавров, выглядевший столь же деловым, начали выковывать осторожные отношения. Это было облегчением для администрации Трампа и, возможно, для Москвы, приведенной в смятение недавними резкими ремарками со стороны администрации, с которой она надеялась делать дела".

Возможно это все слова и слова. Но и за ними виден проблеск возможного компромисса. Он сейчас состоит в том, что и президент Трамп и его госсекретарь и министр обороны Джеймс Мэттис уверяет, что "влезать в Сирию" для свержения Асада американцы не будут, а главным приоритетом для США было и остается уничтожение ИГИЛ.

И хотя Тиллерсон заявил, что Асад в будущем должен будет уйти, он тут же пояснил, что такой уход должен быть "оформлен структурным образом", с учетом интересов всех групп сирийцев. Такая формулировка Москву вполне устраивает: "будущее" понятие расплывчатое. Министр Лавров со своей стороны повторил тезис о том, что Москва не держится двумя руками за Асада, но будет противостоять его насильственному свержению, потому что, убрав Асада, можно проиграть борьбу с террористами ИГИЛ.

А как же санкции против России?

Вторым успехом российской дипломатии стало то, что во время встреч Тиллерсона в Москве, насколько можно судить вообще не обсуждалась тема санкций против России. А ведь еще на прошлой неделе угроза введения новых санкций была весьма реально в связи с обвинениями России в том, что она вроде бы знала о предстоящей химической атаке сирийской правительственной армии в провинции Иглиб и даже якобы потворствовала ей.

С таким предложением на встрече министров иностранных дел G7 выступил глава британской дипломатии Борис Джонсон. Однако, судя по всему, его коллеги отнеслись к такому предложению, как к неудачно подготовленному экспромту и не поддержали его. В Западной Европе ситуация складывается не в пользу сторонников новых санкций против России, которые наносят существенный ущерб самим странам континента.

Что же касается обвинений в причастности России к химической атаке, то Тиллерсон еще до прилета в Москву категорически отверг предположения, что Россия заранее знала об этой варварской акции. Это значительно разрядило нервную обстановку, в противном случае ни о какой встрече главы госдепартамента с Путиным речь бы не шла.

Что же касается уже существующих санкций, то Тиллерсон в Москве повторил то, что всем уже давно известно: Запад снимет эти санкции в случае выполнения Москвой Минских соглашений по Украине и в частности при ее готовности передать под контроль Киева границу между Россией и непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Однако и в России, и в Европе с немалым удивлением отметили вопрос, который задал Тиллерсон своим союзникам на встрече "семерки": "Почему американским налогоплательщикам должна быть интересна Украина".

Совершенно очевидно, что у новой американской администрации нет никаких четких планов в отношении Украины, что и показало обсуждение исключительно по касательной этой проблемы во время визита Рекса Тиллерсона. Но как считают российские эксперты, у Трампа также нет большой заинтересованности в том, чтобы влезать в Сирию. "Трамп совершенно не хочет глубоко влезать в ближневосточные дела, но никак не отреагировать (на использование химического оружия) он не мог", - считает эксперт института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

Уворачиваясь от прямой конфронтации

Исходя из этого тезиса, которого судя по всему придерживаются и в Кремле, ракетный удар по сирийской базе в Хомсе был одиночной акцией, несмотря на то, что глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил нанести новые удары по армии Асада в случае повторного применения им химического оружия.

Кстати, в отношении использования химического оружия российские эксперты допускают и следующую версию. Асад совершенно определенно не мог быть заинтересован в использовании смертоносного газа зарин против своих противников, но его могли подставить. "В Дамаске вокруг Асада есть партия войны, - считает А. Малашенко .- Эти люди не хотят никаких шагов в направлении мирного или полумирного решения. Их тогда просто уберут, они не будут нужны. Весьма и весьма реально, что это (химическая атака) было сделано помимо воли Асада".

Как бы то ни было, Россия определенно усилит контроль за действиями сирийской правительственной армии. Президенту Путину совершенно невыгодно оставаться в положении, когда его единственными союзниками в регионе будут лишь Иран и "Хезболла" при том, что США будут продолжать обвинять Асада в использовании химоружия. Важным пропагандистским арсеналом в руках Москвы остается призыв к ООН провести объективное и независимое расследование использования этого оружия в провинции Идлиб. Это помимо прочего позволит выиграть время, заставить страсти утихнуть, ведь всерьез рассчитывать на проведение такого расследование, когда США уже назвали главного виновника не приходится.

Как заявляет пресс-секретарь президента Путина Д. Песков, "говорить о каком ли сдвиге в отношениях с Америкой после визита госсекретаря Тиллерсона рано". Но возможно, этот визит привел к определенной психологической разрядке. Обе стороны совершили шажки в сторону, уворачиваясь от прямой конфронтации. И этого, учитывая, что отношения находятся, что называется "ниже плинтуса" -уже немало. Особенно в условиях, когда и Россия и Америка четко не знают, как играть друг с другом дальше.