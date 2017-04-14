В Баку вновь обрушилось строящееся здание – на этот раз на территории Сабаильского района. В то время, как внимание горожан и СМИ было привлечено к мечети «Hacı Cavad» на территории «Советской» в Ясамальском районе, которую власти хотели снести, другой страшный инцидент произошел в поселке Шихово на строительстве объекта на территории закрытого жилого городка «Green City». К сожалению, на этот раз тоже не обошлось без жертв и потерпевших.

То ли из-за удаленности от центра, то ли по какой другой причине шиховский кровавый инцидент не получил такого резонанса, как история с мечетью на Советской. На Шихово не было ни внушительного митинга с намазом, ни представителей городских властей и Управления мусульман Кавказа. В первом случае верующим удалось отстоять мечеть без противостояния с полицией, а во втором спасателям пришлось извлечь из-под обломков тела двоих погибших, троих госпитализировали, а шестому строителю была оказана помощь на месте.

Верующим повезло, строителям – нет. Но просто ли в везении дело? К сожалению, строящиеся объекты у нас рушатся слишком часто, что, как нетрудно догадаться, связано с нарушениями строительных норм и качеством стройматериалов. Так, во всяком случае, было во всех обрушениях до сих пор, так произошло и на сей раз, в чем изначально не сомневались собравшиеся вокруг объекта люди. Правда, побывавший на месте происшествия заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Абит Алиев заявил журналистам, что обрушение строящегося здания произошло в результате нарушения норм строительства. Такое же заявление сделал haqqin.az заведующий общественно-политическим отделом ИВ Сабаильского района Исрафил Керимов.

Почему в районной ИВ так поспешили с официальным заявлением трудно сказать. Обычно чиновники даже куда большего масштаба в таких случаях поступают осторожно, разумно предлагая дождаться ответа экспертов. Лишь в одном случае, когда несколько лет назад обрушилась строящаяся высотка возле ЦСУ, вице-премьер Абид Шарифов назвал одну из причин разрушения. Но, во-первых, г-н Шарифов слишком опытный строитель, который может себе позволить такое. А во-вторых, и без его опыта было видно, что здесь использовалась негодная арматура, а вернее даже не арматура, а обычная катанка. А вот какие нарушения строительных норм выявили Абит Алиев и Керимов – неясно. И если их так легко было выявить, то почему они раньше этого не сделали. И вообще, как заведующий общественно-политическим отделом может делать официальное заявление по поводу обрушившегося здания, не дождавшись заключения специалистов?

Haqqin.az провел собственное расследование данной трагедии. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, обрушение произошло во время заливки бетона пола второго этажа. Именно в этот момент сооружение не выдержало, и оно сразу рухнуло. Перекрытие, а может и стены первого этажа не выдержали веса заливаемого бетона. Сами рабочие, которые трудились на стройке, рассказали о двух возможных версиях обрушения.

Это несоответствующая стандартам арматура, или несоблюдение строительных норм при проведении заливки бетона. В отличие от чиновников районного масштаба рабочие не делали однозначных выводов, хотя авария произошла у них на глазах.

Журналистов к месту аварии, естественно, не подпускали, поэтому нам приходится ссылаться на мнения очевидцев, надеяться на собственную логику. Конечно, несоблюдение строительных норм при проведении заливки бетона может привести к нежелательным итогам. Поэтому эту операцию обычно выполняют лишь под руководством опытного инженера. Судя по масштабам строящегося объекта, работы здесь не могли проводиться без инженера. Да и владельцы пятизвездочной зоны отдыха Green City, думается, не стали бы нанимать для такой работы случайных людей. Но для опытного строителя заливка бетона настолько привычная операция, что привести к обрушению здания она не может привести.

Значит и причину обрушения надо искать в непрочности несущих перекрытий, а вернее в несоответствии их обычным нормам. Основу несущих перекрытий, как известно, составляет металлическая арматура. Поэтому, думается, что обрушение произошло все-таки из-за некачественной арматуры. Как не раз отмечал haqqin.az, бакинский рынок стройматериалов завален арматурой, изготовленной в различных мелких цехах. Отмечалось также, что качество этой арматуры не выдерживает никакой критики. Правда, такая арматура стоит намного дешевле той качественной, которую производит Baku SteelCompany. Поэтому нерадивые строители часто покупают продукцию мелких цехов, выдавая ее за дорогую арматуру Baku Steel Company, которая в основном направляется на экспорт.

Мы, конечно, не претендуем на истину в последней инстанции, и ни в коем случае не можем делать выводы без заключения экспертизы. Понятно, что обрушение строящегося ресторана могли вызвать как нарушения строительных норм, так и некачественная арматура.

Хотя использование некачественных стройматериалов тоже можно классифицировать как нарушение строительных норм. Но каково бы ни было заключение, всем ясно, что в строительстве давно надо навести порядок. Что говорить о соблюдении правил заливки бетона, если на каждом шагу можно встретить строителей без каски и прочих средств защиты. А некачественная арматура продается на каждом шагу – продавцы и не скрывают имена ее производителей. И надо как-то бороться с тем и другим злом. Иначе скоро будут рушиться не только строящиеся, а уже действующие рестораны, торговые центры, жилые дома. Тогда жертв будет намного больше. Да и наказание, думается, последует строгое. Только зачем это допускать, если намного легче бороться с нерадивыми строителями и производителями некачественных стройматериалов.

Вот посмотрите в каких условиях в развитом Азербайджане производится и реализуется арматура, и почему до сих пор власти не предпринимают соответствующих мер для искоренения ситуацию в национальной металлургии?! Пусть лица узбекской и китайской национальности, привлеченные к рабскому труду не смущают вас, все это происходит в подпольных цехах Азербайджана. Смотрите: