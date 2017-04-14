КНДР: В эскалации в Корее виноват «провокатор» Трамп

Замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в эксклюзивном интервью Associated Press возложил на США ответственность за эскалацию на Корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести превентивный удар по американским силам в регионе.

Хан Сон Рёль заявил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе. Своими «агрессивными твитами» Трамп «создает неприятности», уверен посол.

«Трамп постоянно создает провокации своими агрессивными заявлениями. Поэтому проблемы создают именно Трамп и США, а не КНДР», — заявил дипломат.