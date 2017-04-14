Пентагон опубликовал видео сброса сверхмощной бомбы GBU-43 на пещеры на востоке Афганистана, передают западные СМИ.

Как сообщалось ранее, ВВС США сбросили самую большую неядерную бомбу GBU-43 на пещерные туннели ИГ в районе Ачин провинции Нангархар. Утверждается, что бомба была сброшена с целью уничтожения ресурсов и боевиков «Исламского государства».

Вес бомбы, которую называют «матерью всех бомб» (MOAB), почти 9,5 тонны.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast — американская фугасная авиационная бомба, созданная в 2002-2003 годах. MOAB продолжает оставаться одной из самых больших авиабомб, оснащенной системой спутникового наведения. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.