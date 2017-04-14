«Карл Винсон» уже на расстоянии авиаудара по КНДР

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет, передает Интерфакс.

Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР.

Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца «Карл Винсон» входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца — «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».