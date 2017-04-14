В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сгорел автомобиль.
Как сообщает Report, инцидент имел место на Зыхском шоссе в Сураханском районе.
Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем KIA. В результате столкновения ВАЗ-2107 загорелся.
К месту происшествия были привлечены спасатели Государственной пожарной службы и Службы спасения в особо рискованных ситуациях МЧС. Как сообщили Report в МЧС, все три пассажира автомобиля ВАЗ-2107 сгорели. Личности пострадавших устанавливаются.
По факту ведется расследование.