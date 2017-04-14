Как и предсказывали эксперты, 105-ю годовщину со дня рождения деда, Ким Ир Сена, нынешний руководитель КНДР хочет отметить ярким и запоминающимся образом. Независимая мониторинговая группа 38 Север, базирующаяся в США, обнаружила на одном из секретных объектов к северу от Пхеньяна свидетельства заканчивающихся приготовлений к ядерным испытаниям. Если они произойдут, это будут шестые испытания в Северной Корее с 2006 года.

Хотя власти Южной Кореи поспешили заверить, что у них нет подтверждения информации о таких приготовлениях, в стране всерьез опасаются начала военных действий. В конце концов, резкая реакция Соединенных Штатов на ракетные испытания в Северной Корее в первую очередь грозит неприятностями Корее Южной, а не США. При том, что экономика Южной Кореи в 50 раз больше северокорейской, а на армию у южан уходит в пять раз больше средств, чем у северян, опасения имеют под собой почву. В обычных вооружениях КНДР почти по всем статьям уступает современной армии соседей по полуострову. Так, боевая авиация КНДР во многом состоит из МИГ-21, стоявших на вооружении еще в 1950-е годы. Но режим пытается компенсировать это отставание за счет колоссальной по численности армии и артиллерии: по первому параметру северокорейская армия - одна из самых многочисленных в мире, а по количеству артиллерийских стволов она лидирует на земном шаре.

Дело в том, что Сеул, столица Южной Кореи, находится всего в нескольких десятках километров от границы, и расположенная у границы в горных районах дальнобойная артиллерия может в считанные часы превратить Сеул в руины.

Кроме того, слабая авиация, не имеющая никаких шансов в современном бою, вынуждает северокорейцев развивать ракетные технологии, а техническая отсталость подталкивает запасаться химическим и биологическим оружием, а также стремиться заполучить оружие ядерное. После того как американо-северокорейское обострение начало набирать обороты, японский премьер Синдзо Абэ выразил обеспокоенность, что его страна может быть обстреляна ракетами с зарином, - видимо, тут сказалась и реакция на химическую атаку в Сирии.

А австралийский министр оборонной промышленности Кристофер Пайн сказал, что КНДР через два года будет иметь ядерное ракетное вооружение, способное достигать берегов Австралии и Соединенных Штатов. Очевидно, общие опасения только растут.

Дональд Трамп не находит ничего лучше, чем «успокоить» союзников, и заявляет, что ударная авианосная группа во главе с тяжелым авианосцем Carl Vinson - это просто игрушка по сравнению с возможностями американских атомных подводных лодок. Естественно, такое заявление еще больше подхлестывает истерику в Пхеньяне и вызывает ответные заявления, что героическая северокорейская армия готова дать отпор любому врагу.

В этой ситуации максимальную сдержанность старается проявлять Китай. Дональд Трамп заверяет, что у него состоялись очень хорошие переговоры с президентом Си Цзиньпином, и что они нашли общий язык относительно Северной Кореи. Возможно, распределение ролей заключалось в том, что Вашингтон будет играть очень злого и опасного полицейского, а Пекин – доброго. Собственно, сейчас это так и есть, более 85% импорта в КНДР составляют китайские товары, остановись этот поток, и Ким Чен Ыну придется совсем туго.

Китай уже делает намекающие жесты: на днях китайцы завернули обратно северокорейское судно, груженое углем, демонстрируя элементы блокады. Но что делать дальше, пока непонятно. Все говорят о том, что требуется единство действий Китая, США, Южной Кореи и Японии по решению проблемы КНДР, но что это должно означать на практике, мало кто понимает. Как сказал тот же Трамп, реагируя на ракетные испытания в Северной Корее, все слова давно кончились. Где брать новые? Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки.