От мощнейшей бомбы в Афганистане погибли 36 боевиков

Применение Соединенными Штатами одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане привело к ликвидации минимум 36 боевиков группировки "Исламское государство", сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на Минобороны Афганистана.

Кроме того, удалось уничтожить три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы, уточняет телеканал.

Отмечается, что мирные жители в результате удара не пострадали.

Как ранее сообщалось, США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар в Афганистане.

По информации телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб".

Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.