Подписаться на уведомления
 

Французские следователи требуют лишить Ле Пен иммунитета

 

Французские следователи потребовали от Европарламента (ЕП) лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента США Марин Ле Пен, сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа открыла расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

По данным радиостанции, требование о лишении Марин Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта. Такое же требование было выдвинуто в отношении другого члена Нацфронта Мари-Кристин Бутонне.

Европарламент месяц назад проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.

Во Франции Ле Пен уже является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ*, которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной.

48 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 17° / 9°
17 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Из Идлиба спешно эвакуируют шиитов
Французские следователи требуют лишить Ле Пен иммунитета
Турецкие товары заполонили Армению
Япония будет обеспечивать союзников боеприпасами
От мощнейшей бомбы в Афганистане погибли 36 боевиков
У США закончились слова. В дело вступают пушки наш комментарий
Страшная авария в Баку: сгорели три человека видео
Армения нанесла минометные удары по позициям Азербайджана
Подросток случайно убил себя в прямом эфире
«Карл Винсон» уже на расстоянии авиаудара по КНДР
Пентагон опубликовал видео сброса сверхмощной бомбы видео
Анкара рассматривает закупку российских С-400
КНДР: В эскалации в Корее виноват «провокатор» Трамп
Опять обрушилось здание, опять жертвы, опять арматура наше послесловие, видео
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом наша аналитика
30 лет чтобы понять: Карабах не будет армянским откровение Мурадяна
Рывок Азербайджана в туризме Не наш рейтинг
Азербайджан и Евросоюз ведут переговоры об отмене виз
В Баку суд над армянским шпионом эксклюзив
Почти 100 мигрантов пропали у берегов Ливии
Брат командира КСИР попал под санкции США
Россия не примет участие в "Евровидении"
Президент Чехии уволил посла из-за твитов жены
Грузия назвала визит Лаврова в Абхазию «провокацией»
Турецкие фанаты заставили французов спасаться бегством обновлено, видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться