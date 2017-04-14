Из Идлиба спешно эвакуируют шиитов

Колонна автобусов с жителями шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая прибыла в пятницу утром в пригород Рашидин в Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Manar, из двух осажденных бандформированиями населенных пунктов в провинции Идлиб вывезено свыше пяти тысяч человек.

Как ожидается, за ними в течения дня в Рашидин прибудут еще три тысячи человек. Эвакуация из селений Эль-Фуа и Кефрая проводится параллельно с выводом боевиков из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая, расположенных к западу от Дамаска. По поступающим сообщениям, оттуда утром выехало 60 автобусов. Согласно достигнутому соглашению между правительственной армией и вооруженными группировками, из-под Дамаска будет выведено 3,8 тыс. боевиков с семьями.

Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Остающиеся там жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах.

В Забадани и Мадае сирийским войскам противостоят экстремистские группировки "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан- Нусра". Два этих города остаются последними оплотами вооруженной оппозиции в горной местности у границы с Ливаном. Они окружены войсками более двух лет.