Российский телеканал Russia Today опубликовал фотосессию, посвященную азербайджанской армии, под названием «Азербайджанская армия: самая богатая в регионе».

«Азербайджанская армия находится в постоянной боевой готовности из-за неразрешенного конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. С начала 2000-х годов Азербайджан увеличил военный бюджет в 20 раз. Баку скупает вооружение российского, израильского и турецкого производства», — пишет телеканал.

RT отмечает, что в рейтинге военной мощи Global Firepower Азербайджан занимает 60-е место, опережая Армению на 34 позиции.

«За минувшие 15 лет азербайджанская армия совершила огромный рывок. Расходы на оборону страны в 2003 году составили 160 млн долларов США, а в 2013-м — 3,7 млрд долларов США», — добавляет Russia Today.