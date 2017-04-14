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В США врачу грозит пожизненное заключение за женское обрезание

 

В США врачу одной из больниц Детройта предъявлено обвинение в проведении детям операций по женскому обрезанию. Это первое подобное судебное дело в США.

По заявлению прокуроров, врач Джумана Нагарвала проводила калечащие операции на женских половых органах девочкам в возрасте от 6 до 12 лет.

Расследование в отношении врача началось после наводки, полученной местными властями.

Если Джумана Нагарвала будет признана виновной, ей грозит пожизненный срок.

По информации местных СМИ, Нагарвала отрицает выдвинутые против нее обвинения.

Однако, по данным прокуроров, она просила пациентов, часть которых приезжала на прием из других штатов, ничего не говорить о проведенных операциях.

Женское обрезание законодательно запрещено в США в 1996 году.

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