Глава МИД Ирана отправился в Москву

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился с официальным визитом в Москву.

Зариф проведет встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, находящимся с визитом в Москве, сообщает в пятницу IRNA.

Также планируются трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Сирии по сирийскому кризису. В повестке встречи обсуждение трехсторонней координации, чтобы не допустить отката ситуации в Сирии назад и подрыва усилий по политическому урегулированию конфликта.