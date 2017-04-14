Зятю Трампа не доверяют секретную информацию

Группа демократов в Палате представителей США во главе с конгрессменом Доном Байером направила письмо главе ФБР Джеймсу Коми с просьбой приостановить допуск советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера к секретной информации. Об этом сообщает издание The Hill.

"Мы просим, чтобы временный допуск мистера Кушнера к секретной информации был приостановлен до завершения пересмотра факта соблюдения им законов и нормативных актов, регламентирующих безопасность", - говорится в письме, подписанном Байером и еще четырьмя конгрессменами от Демократической партии: Тэдом Лу, Джейми Раскином, Джерри Нэдлером и Питером Уэлчем.

По словам демократов, Кушнер должен быть временно отстранен от доступа к секретной информации "в связи с обвинениями (о неразглашении информации о встречах с послом России в США Сергеем Кисляком и председателем российского Внешэкономбанка - ИФ), а также вопросами о связях администрации США с российскими властями и разведкой".

Конгрессмены также выразили озабоченность по поводу того, что Кушнер, возможно, намеренно скрыл информацию о встречах с российскими представителями в период, когда рассматривался вопрос предоставления ему доступа к секретной информации.