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НАТО: Ни один наш член не повторит судьбу Украины

 

НАТО проводит самое мощное усиление коллективной обороны со времен «холодной войны», вызванное действиями России после незаконной аннексии Крыма и поддержки конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон, передает «Голос Америки».

«Мы должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России начиная с 2014 года»,  сказал Столтенберг.

По его словам, мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, который разворачивается непосредственно у границ Турции  одного из крупнейших союзников НАТО.

«В то время как мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка должна видеть лучших друзей и союзников в мире»,  подчеркнул Столтенберг.

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