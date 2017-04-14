У министра образования Дагестана изъяли автомат Калашникова

Автомат Калашникова нашли в подвале жилища министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

По словам охранника министра, автомат давно хранился в подвале дома, и никто не ожидал, что к такому крупному чиновнику могут неожиданно нагрянуть с обыском, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе». По статье «Незаконное хранение оружия» ведется расследование.

Обыск у чиновника прошел после возбуждения уголовного дела по факту крупного хищения денежных средств из детского лагеря. Следствие установило, что один из работников Минобразования потребовал от директора детского лагеря взятку за право заключения госконтрактов для оздоровления детей.

Шахабас Шахов возглавляет Минобразования и науки Дагестана с сентября 2013 года.