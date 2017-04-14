В центре Баку ограничили движение

В связи с ремонтными работами на улице Самеда Вургуна перед Парком офицеров в сторону «Тезе базар» движение транспорта ограничено на обеих полосах, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В качестве альтернативы водителям рекомендуется пользоваться проспектами Азадлыг и Бюльбюля.

Сегодня на автомобильном мосту, ведущем с проспекта Гейдара Алиева к улице Микаила Алиева в Низаминском районе Баку, будут также вестись работы по обновлению дорожной разметки, сообщили в пятницу в ОАО «Азеравтойол».

В то же время начиная с 22:00 и до утра аналогичные работы будут проводиться в Наримановском и Хатаинском районах, на дорожной развязке рядом с Ramstore (10-й заводской круг).