«В Армении начинается операция «Преемник», и вряд ли в качестве такового президент страны Серж Саргсян видит действующего премьер-министра Карена Карапетяна». Об этом haqqin.az заявил известный российский журналист и аналитик Вадим Дубнов, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Армении.

Отметим, что, согласно сообщениям армянской прессы, в политической жизни Армении ощущается серьезное напряжение, связанное с премьером-министром этой страны.

«Ситуация для Карена Карапетяна действительно чрезвычайная. Если до этого Карапетяну удавалось обеспечить общественные симпатии за счет своего рейтинга, то после выборов каждый день, который не несет с собой перемен, работает против Карена Карапетяна. А это значит, что каждый минувший день может стать для него последним на посту премьера, особенно параллельно приближению последнего дня президентства Сержа Саргсяна», - отмечает в связи с этим «Лрагир».

В Армении предполагают, что Карен Карапетян в борьбе за власть с президентом Сержем Саргсяном может изменить ситуацию чрезвычайным режимом и платформой ему может послужить команда технократов, которые пришли в правительство с назначением Карапетяна.

Одним из элементов этой борьбы за власть стали переговоры между правящей Республиканской партией Армении (РПА) и АРФД («Дашнакцутюн») по поводу дальнейшего сотрудничества в правительстве.

Все дело в том, что случится в 2018 году, когда Серж Саргсян покинет пост президента и когда Армения в полной мере перейдет к парламентскому правлению. Как оказалось, АРФД – единственная политическая сила, которая заявила, что не имеет ничего против будущего премьерства Сержа Саргсяна.

«Парламентские выборы 2 апреля продемонстрировали, что Серж Саргсян провел ювелирную работу по формированию выгодной для себя структуры власти и статус-кво. В парламент прошли четыре политические силы: с помощью большинства РПА будет осуществляться процесс формирования власти, посредством блоков Царукяна и Елк «покрываться» недовольство и претензии широких народных масс, а АРФД будет выполнять роль «санитара», - отмечают ереванские СМИ.

При этом некоторые аналитики считают, что в результате всего этого премьер-министр Карен Карапетян окажется в полной зависимости от Сержа Саргсяна.

«Действительно, положение Карапетяна довольно двусмысленное. Карапетян в кресле премьера - не самая большая радость для уходящего и думающего о будущем президента Сержа Саргсяна», - отметил в беседе с haqqin.az Вадим Дубнов.

По его словам, как ни крути, Армения все равно подошла к операции "Преемник". И по мнению Саргсяна, им ни в коем случае не может быть Карапетян.

«Поэтому, возможно, в скором времени, начнет постепенно складываться мозаика заинтересованных сил, начнется интрига и торговля, в том числе и с Москвой», - отмечает Дубнов.

При этом он не видит каких-то брутальных вариантов развития событий в Армении: «Армения при нынешней власти выработала культуру договоренностей и балансов».