В Баку водитель скончался за рулем автомобиля

Очередное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции района, в ночь с 13 на 14 апреля на улице Толстого возле здания №130 автомобиль марки Mercedes с государственными регистрационными номерами 90 BG 188 врезался в ограждение.

Водитель, Оруджев Сафар Сурхай оглу, 1966 года рождения, погиб. В ходе предварительного расследования установлено, что Оруджев потерял управление и скончался еще до того, как автомобиль врезался в ограждение. Оруджев предположительно умер от сердечной недостаточности.

Следствие ведет Управление полиции Ясамальского района.