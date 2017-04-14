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Шахин Мустафаев анонсировал создание новой промзоны

 

В Гаджигабульском районе Азербайджана будет создана новая промышленная зона, сказал в пятницу министр экономики Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном вручению сертификата очередному резиденту Сумгаитского химпромпарка, передает Trend.

По его словам, создание промзон в стране значительно повлияет на развитие ненефтяного сектора страны.

"В настоящее время на территории страны функционирует Нефтчалинская промышленная зона, где идет реализация ряда проектов, восемь из которых начнут функционировать до конца года.

Кроме того, идут строительные работы по созданию Масаллинской промзоны. Также продолжается выявление регионов для новых промзон. Следующая такая зона будет создана в Гаджигабульском районе", - сказал Мустафаев.

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