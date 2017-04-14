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В Баку будет пасмурно

 

15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи местами пойдут дожди. Возможны грозы.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный северо-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 16-20° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, переменная погода 17 апреля на Абшеронском полуострове плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются гром, дожди. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.

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