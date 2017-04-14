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В Турции предотвратили теракты на референдуме

 

Полиция Стамбула задержала пять членов террористической группировки "Исламское государство", которые предположительно планировали совершить теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает Anadolu в пятницу.

Задержания произведены на основе разведданных о том, что сторонники ИГ готовят теракты во время проведения референдума по конституционным поправкам 16 апреля. В рамках расследования в нескольких районах Стамбула была проведена одновременная операция, в результате которой были задержаны пять человек, одним из которых оказался гражданин Таджикистана. Они доставлены в полицейское управление, расследование в отношении них продолжается.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в Конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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