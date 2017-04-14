Тиллерсон за год заработал более $27 млн

Стал известен размер дохода главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона за 2016 год.

На посту исполнительного директора ExxonMobil Тиллерсон получил в совокупности $27,4 млн.

Нефтяная компания направила эти сведения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

По данным Reuters, компенсационный пакет Рекса Тиллерсона в прошлом году возрос на 0,5% в связи с увеличением его зарплаты на 4% (до $3,2 млн). Еще на 8% — до $19,7 млн — выросла премия.

Больше в 2016 году стали доходы всех топ-менеджеров ExxonMobil, несмотря на то что прибыль компании снизилась более чем вполовину.