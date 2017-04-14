Конвенция о правовом статусе Каспийского моря практически готова к подписанию. Об этом в пятницу на международном экономическом форуме «Каспийский диалог» сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам делимитации и демаркации границ России со странами СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков, передает ТАСС.

«На сегодняшний день конвенция почти готова, абсолютное большинство положений согласовано, причем эти положения гармонично балансируют потребности всех пяти сторон, не ущемляют национальные интересы ни одной из стран, — сказал он. — Проблем становится меньше, остались всего буквально одна-две, мы действительно вышли на финишную прямую и имеем хорошие шансы предложить в обозримом будущем нашим лидерам этот документ к подписанию».

Братчиков напомнил, что в ходе IV Каспийского саммита, который состоялся в 2014 году в Австрии, лидеры прикаспийских стран «достигли по-настоящему прорывных договоренностей, создав каркас будущей Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

«Задача тогда была поставлена четкая: к следующему саммиту, который должен состояться в Казахстане, завершить работу над этим документом», — отметил он.