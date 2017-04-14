Бои за центр Мосула

Подразделения федеральной полиции Ирака возобновили наступление на центральную часть Мосула.
Ближайшая цель правительственных сил — освобождение района, где расположена соборная мечеть Ан-Нури, в которой лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат.
По мнению иракских военных, захват культового объекта станет важным психологическим ударом по боевикам. Для мирных жителей, оставшихся в городе, выпущена инструкция по поведению в условиях уличных боев.