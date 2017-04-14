Посол Сулейманов американским генералам об угрозе «Искандеров»

По приглашению Национального университета обороны США посол Азербайджана в этой стране Элин Сулейманов посетил штат Северная Каролина, где выступил в военном центре Форт-Брэгг. В ходе миссии Сулейманов рассказал американским генералам об угрозе, которую представляют региону ракеты «Искандер», появившиеся на вооружении армянской армии, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

В рамках визита азербайджанский дипломат встретился с руководителем Центра по подготовке спецопераций им. Джона Кеннеди генералом Джеймсом Линдером и руководителем программы магистратуры совместных спецопераций Национального университета обороны США доктором Дэвидом Вальтоном.

Посол Элин Сулейманов в качестве специального гостя принял участие в ряде мероприятий, где ответил на вопросы учащихся и академического состава Национального университета обороны США.

На встрече с генералом Джеймсом Линдером Элин Сулейманов рассказал о приоритетах внешней политики Азербайджана и вызовах, с которыми он сталкивается. Стороны также обменялись мнениями по вопросам совместной борьбы с терроризмом.

На мероприятии, в котором принимали участие около 200 членов Центра и других командований, Элин Сулейманов рассказал о стратегическом геополитическом местоположении Азербайджана и крупных региональных проектах, реализуемых страной.

Посол коснулся и истории Азербайджана, а также нынешних внешнеполитических приоритетов, роли страны в глобальной борьбе с терроризмом, реализуемых по инициативе Баку крупных транспортных и энергетических проектов. Дипломат отметил, что на постсоветском пространстве Азербайджан является наиболее суверенным государством, осуществляющим самую независимую политику.

Элин Сулейманов обратил особое внимание участников мероприятия на нагорно-карабахский конфликт. Он подчеркнул, что конфликт так и не урегулирован, несмотря на то, что возник почти 30 лет назад.

Э.Сулейманов напомнил и о недавней угрозе президента Армении Сержа Саргсяна нанести удары ракетами «Искандер» по энергетической инфраструктуре региона.

Отметим, что центр Форт-Брэгг считается самым крупным военным центром в мире и специализируется в основном на планировании спецопераций.