Песков о «гейском скандале» в Чечне

Кремль следит за конфликтом «Новой газеты» и представителей чеченских властей из-за статьи о массовых задержаниях в этом регионе жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом, как передает корреспондент Ленты.ру, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы получали обращение от главного редактора «Новой газеты», я, в частности, получал письмо, где также излагается эта ситуация», — отметил он.

По его словам, если кто-то считает, что публикации газеты «носили клеветнический характер или искажали реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов».

Песков подчеркнул, что Кремль «категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону». «Тем более, разумеется, против каких-либо действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов», — добавил он.